Toni individua il problema della Juve | Deve fare meglio questa cosa durante la partita non puoi sempre andare a 1000 e allora…

Toni ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero. Luca Toni ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. Di seguito le sue parole a pochi minuti dall’inizio del match. PAROLE – «Forse la Juve deve migliorare nel gestire la palla. Non puoi andare sempre a 1000 a volte devi aspettare ma quando devi farlo dovresti aspettare di più, con magari più palleggio in mezzo al campo». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Toni individua il problema della Juve: «Deve fare meglio questa cosa durante la partita, non puoi sempre andare a 1000 e allora…»

In questa notizia si parla di: toni - individua

"Tudor deve abbassare i toni altrimenti diventa una gazzarra". (Rocchi) - X Vai su X

CHE VOLTO HA IL MALE? Salvator Rosa, pittore napoletano del ‘600, attratto dalle forze del maligno e dell’occulto, porta in pittura il tema del #fantasy e dell’#horror. Prova ne è il dipinto della Galleria Palatina “Le Tentazioni di Sant'Antonio", opera del 1645 ci - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Toni:| 'E' andata alla grande' - Nessuna rivincita particolare per Luca Toni, oggi in gol con la maglia della Juventus contro la sua ex squadra, il Genoa. Riporta calciomercato.com

Calciomercato Juve, Toni: 'Riporterei a casa Chiesa e punterei su Hojlund' - Nelle scorse ore, l'ex calciatore Luca Toni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Juventus, suggerendo ai bianconeri di riprendere dal Liverpool l'ex Federico Chiesa e di puntare ... Secondo it.blastingnews.com