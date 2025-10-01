Tomori solo risentimento ma resta in dubbio per Juve–Milan | prudenza a Milanello De Winter scalda i motori

Un sospiro di sollievo, sì, ma trattenuto. L’uscita di Fikayo Tomori nel secondo tempo contro il Napoli aveva acceso più di un allarme; gli esami hanno escluso lesioni gravi, confermando un semplice risentimento all’adduttore. La notizia calma le acque, non cancella i dubbi: verso Juventus–Milan la parola d’ordine resta prudenza. Gestione conservativa e ballottaggio aperto. A Milanello non si forzano i tempi. Anche oggi il centrale inglese ha proseguito lavoro personalizzato, senza rientrare in gruppo: step-by-step con lo staff medico, monitoraggio quotidiano e valutazione in extremis per l’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Milanzone.it

