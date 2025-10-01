Tomori solo risentimento ma resta in dubbio per Juve–Milan | prudenza a Milanello De Winter scalda i motori
Un sospiro di sollievo, sì, ma trattenuto. L’uscita di Fikayo Tomori nel secondo tempo contro il Napoli aveva acceso più di un allarme; gli esami hanno escluso lesioni gravi, confermando un semplice risentimento all’adduttore. La notizia calma le acque, non cancella i dubbi: verso Juventus–Milan la parola d’ordine resta prudenza. Gestione conservativa e ballottaggio aperto. A Milanello non si forzano i tempi. Anche oggi il centrale inglese ha proseguito lavoro personalizzato, senza rientrare in gruppo: step-by-step con lo staff medico, monitoraggio quotidiano e valutazione in extremis per l’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: tomori - risentimento
Allarme lieve per Tomori: risentimento all’adduttore, valutazioni giorno per giorno verso Juventus-Milan
LE CONDIZIONI DI TOMORI ? Uscito contro il #Napoli per un risentimento all’adduttore, #Tomori verrà valutato giorno per giorno in vista della partita contro la #Juventus In caso di forfait dell’inglese, spazio all’ex #KoniDeWinter Cosa ne pensat - facebook.com Vai su Facebook
DA MILANO - Milan, possibile risentimento all'adduttore per Tomori, le ultime https://ift.tt/BTRxoqz - X Vai su X
FANTACALCIO MILAN. Allarme Tomori: risentimento muscolare, è in dubbio contro la Juventus - Il Milan festeggia la vittoria pesante contro il Napoli, ma deve fare i conti con un contrattempo che rischia di condizionare la preparazione al big match di domenica sera contro la Juventus. Scrive msn.com
Milan, risentimento all'adduttore per Tomori: a rischio la sfida contro la Juve - Il centrale inglese è uscito all'80' della sfida contro il Napoli per un risentimento muscolare. Riporta eurosport.it