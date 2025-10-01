Un senese che il conflitto Palestinese lo ha visto davvero e lo ha vissuto sulla propria pelle, questo è il Mangia d’oro Tommaso Fabbri, contradaiolo della Giraffa e vincitore del massimo riconoscimento senese nel 2018. Tommaso da anni lavora con Medici Senza Frontiere come farmacista ed ha vissuto di persona, non solo la situazione di Gaza, ma anche altri conflitti meno "noti" come la guerra civile in Sud Sudan o il conflitto tra Sudan e Ciad. Negli ultimi giorni si è raccontato proprio ai microfoni del podcast "Il Gavinone" diretto da Matteo Cappelli, con sede Palazzo Chigi Zondadari presso gli studi di Fideuram. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tommaso Fabbri con Medici Senza Frontiere