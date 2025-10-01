Tom Holland specifica che Zendaya è la sua fidanzata e non la sua ragazza confermando il matrimonio in arrivo

Tom Holland ha confermato le nozze con Zendaya. Durante un'intervista, il noto attore ha corretto la giornalista specificando che l'attrice è la sua "fidanzata" e non la sua "ragazza", precisando quindi di averle fatto la proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

