Quando le luci si spengono sulla cerimonia di presentazione della Guida Michelin, c’è sempre un momento di silenzio reverenziale. È quello in cui i numeri parlano più delle parole, in cui la tradizione culinaria si fa cifra, statistica, conferma di un primato che sembra inattaccabile. E così, anche per il 2026, Tokyo si conferma la capitale mondiale della gastronomia stellata, con una selezione che lascia letteralmente senza fiato: 526 ristoranti complessivi, di cui 3 tristellati, 26 con due stelle e 122 monostellati. Un pantheon gastronomico che nessun’altra metropoli al mondo può vantare. La diciannovesima edizione della Guida Michelin Tokyo 2026, presentata il 25 settembre, include anche 13 stelle verdi e 114 Bib Gourmand, testimoniando non solo l’eccellenza culinaria ma anche l’attenzione crescente verso la sostenibilità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tokyo conferma il suo dominio gastronomico mondiale con la Guida Michelin 2026