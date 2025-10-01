Together recensione | la vita di coppia non è mai stata così inquietante

Alison Brie e Dave Franco, coppia anche nella vita reale, mettono alla prova la loro unione nel body horror di Michael Shanks. In sala. Ci sono poche cose più inquietanti dei profili condivisi di coppia. O di chi si veste uguale. Potrebbe sembrare una cosa tenera, che sta a indicare una grande intesa. In realtà è sintomo di una perdita completa di personalità e autonomia: è codipendenza. Questa particolare forma di disfunzione affettiva è al centro di Together, esordio di Michael Shanks (anche sceneggiatore), con protagonisti Alison Brie e Dave Franco. Nelle sale italiane dal primo ottobre, dopo l'anteprima al Biografilm Festival, Together è un body horror con una particolarità: i suoi protagonisti sono una coppia anche nella vita reale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

