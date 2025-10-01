Together | recensione del film con Dave Franco e Alison Brie

Conosciamo tutti coppie come Tim e Millie. Mai un “io”, sempre un “noi”. Mai una risposta immediata, sempre un “devo controllare prima con luilei”. Mai soli, sempre insieme. All’inizio, la percezione di questo tipo di relazione dipende inevitabilmente dalla nostra esperienza personale: c’è chi la considera rassicurante, chi la trova soffocante. È proprio dentro questo microcosmo fatto di sorrisi, abitudini e compromessi che Together, film d’esordio alla regia di Michael Shanks, ci invita a entrare. Tim e Millie sono interpretati da Dave Franco e Alison Brie, coppia anche nella vita reale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it