Together | recensione del film con Dave Franco e Alison Brie

Cinefilos.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conosciamo tutti coppie come Tim e Millie. Mai un “io”, sempre un “noi”. Mai una risposta immediata, sempre un “devo controllare prima con luilei”. Mai soli, sempre insieme. All’inizio, la percezione di questo tipo di relazione dipende inevitabilmente dalla nostra esperienza personale: c’è chi la considera rassicurante, chi la trova soffocante. È proprio dentro questo microcosmo fatto di sorrisi, abitudini e compromessi che Together, film d’esordio alla regia di Michael Shanks, ci invita a entrare. Tim e Millie sono interpretati da Dave Franco e Alison Brie, coppia anche nella vita reale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: together - recensione

I Fantastici Quattro – Gli inizi, recensione: un nuovo, discreto primo passo per l’MCU

Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa

Acapulco 4, recensione: una conclusione che scalda il cuore

together recensione film daveTogether: recensione del film con Dave Franco e Alison Brie - È proprio dentro questo microcosmo fatto di sorrisi, abitudini e compromessi che Together, film d’esordio alla regia di Michael Shanks, ci invita a entrare. Segnala cinefilos.it

together recensione film daveTogether, il body horror con Alison Brie e Dave Franco che trasforma l’amore in orrore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Together, il body horror con Alison Brie e Dave Franco che trasforma l’amore in orrore ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Together Recensione Film Dave