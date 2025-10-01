Together recensione | Dave Franco e Alison Brie protagonisti di un body horror cattivo sulla dipendenza affettiva

La nostra recensione di Together, bell’esordio di Michael Shanks con Dave Franco e Alison Brie protagonisti: un body horror cattivo e d’effetto sulla dipendenza affettiva e sui lati oscuri del rapporto di coppia. Sarà mica questo il decennio di riscoperta e riapprezzamento del body horror? Together è infatti l’ennesimo prodotto che spinge sul pedale del gore di marca grottesca e ripugnante, in cui il sangue, le membra, le ossa e i brandelli di pelle si staccano, si rimescolano, si uniscono in una danza macabra che però non vuole solo far rabbrividire ma anche parlarci di qualcos’altro. All’esordio registico Michael Shanks tira fuori una pellicola mica da niente, ispirata e feroce, con la coppia – anche nella vita reale – composta da Dave Franco e Alison Brie alle prese con una casa nei boschi che trasforma il loro malessere fisico, piscologico e relazionale in una trappola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

