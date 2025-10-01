Together parte da un’idea brillante ma non sembra crederci abbastanza
È davvero una grande stagione per l’horror? La risposta non è delle più immediate. Ciò che appare più certo invece – e questo 2025 non può che confermarlo – è la piena fioritura di quell’ elevated o prestige horror, che dir si voglia, che col tempo però ha contributo (direttamente e non) a ridurre autonomia e singolarità al genere, un’indipendenza di codici e linguaggi. Una corrente che ha rafforzato un’idea datata, forse persino classista, dell’horror, considerato quasi indegno (o non del tutto meritevole) di nobilitazione se privo di speculazione sull’uomo e la sua natura, la società e il mondo che abita. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Perdere il controllo del proprio corpo fino a fare cose impensabili. È da qui che parte Together, body horror di Michael Shanks con Alison Brie e Dave Franco, al cinema in Italia dal 1 ottobre con I Wonder Pictures. Brie e Franco, coppia anche fuori dal set, inter
