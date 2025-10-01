Together la nostra recensione del body horror che potrebbe diventare il nuovo The Substance
Allison Brie (che abbiamo intervistato) e Dave Franco, partner anche nella vita reale, si interrogano sui limiti della codipendenza nelle relazioni a lungo termine nel film che potrebbe diventare il prossimo The Substance. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: together - nostra
La tosse nostra alleata o nemica? Il nuovo romanzo di Angela Giordano ci porta in un viaggio pieno di riflessioni
La tragedia di Leo Caielli, 14 mesi all’uomo che investì e uccise il sedicenne: “Lui è libero, la nostra vita devastata”
Addio pesci di casa nostra. “Invasione di specie aliene. L’effetto tropicalizzazione”
#PCRF al meraviglioso evento Together For Palestine del 17 settembre presso la #OVOWembleyArena di Londra, che ha visto una partecipazione di pubblico e di artisti/e incredibile. Continuiamo a portare avanti la nostra missione, la testimonianza del nostro - facebook.com Vai su Facebook
Together, il body horror con Alison Brie e Dave Franco che trasforma l’amore in orrore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Together, il body horror con Alison Brie e Dave Franco che trasforma l’amore in orrore ... Da tg24.sky.it
Together: recensione del body horror di Michael Shanks - La recensione di Together, il film di Michael Shanks è un body horror perfetto con Dave Franco e Alison Brie, dall'1 ottobre 2025 al cinema ... Riporta cinematographe.it