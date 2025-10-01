together la clip del film horror

D opo The Substance, al cinema arriva da oggi Together, nuovo body horror capace di andare al di là del genere e diventare racconto universale. Tim e Millie sono una giovane coppia e si amano. Musicista lui, insegnante lei, la loro relazione giunge a un punto di svolta quando si trasferiscono in un paesino sperduto tra boschi e campagna, lontani da tutto ciò che conoscono e che è loro familiare. Mentre i due cercano di adattarsi alla nuova situazione, l’incontro con una misteriosa forza sovrannaturale darà una brusca sferzata al loro rapporto, rendendoli letteralmente inseparabili. Alison Brie ( Community, Glow, Una donna promettente ) e Dave Franco ( Now You See Me, The Disaster Artist, Love Lies Bleeding ) sono gli affiatati protagonisti di un horror audace, inquietante e inesorabilmente romantico, che reinventa la relazione di coppia come legame di carne, ossa e sangue. 🔗 Leggi su Iodonna.it

