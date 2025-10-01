L'amore unisce, forse perfino troppo, i due coniugi nella vita reale Alison Brie e Dave Franco, protagonisti del body horror di Michael Shanks, da oggi nei cinema italiani con I Wonder Pictures. Dopo aver fatto parlare di sé fin dal debutto al Sundance Film Festival, finalmente anche il pubblico italiano può godere della visione di Together, inquietante body horror cucito addosso (nel senso letterale del termine) ai protagonisti Alison Brie e Dave Franco, marito e moglie anche nella vita. Scritto e diretto da Michael Shanks, Together è un'opera prima che gioca sulla co-dipendenza che si instaura all'interno di una coppia di innamorati fino ad avere conseguenze estreme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Together: il disturbante body horror con Alison Brie e Dave Franco da oggi al cinema