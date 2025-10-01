Together | al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
Arriva al cinema oggi, primo ottobre, distribuito da I Wonder Pictures Together, debutto al lungometraggio dell'australiano Michael Shanks, con la coppia Dave Franco e Alison Brie, che si candida tra i top horror della stagione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: together - cinema
Greta Gerwig riporta la fantasia al cinema con Narnia e altri 5 film in arrivo
Wifi + TV + Cinema: essenziale o completo, Sky ha il pacchetto per te in sconto
Da domani al cinema il body horror #Together con #AlisonBrie e #DaveFranco: http://emozionialcinema.it/2025/09/together-dal-1-ottobre-al-cinema.html… - X Vai su X
Together arriva al cinema dal 1 ottobre! Alison Brie e Dave Franco sono una coppia in crisi che cerca un nuovo inizio in campagna, fino a quando un incontro inquietante non trasforma il loro legame in modo fisico, psicologico e spaventosamente originale - facebook.com Vai su Facebook
Together: il disturbante body horror con Alison Brie e Dave Franco da oggi al cinema - L'amore unisce, forse perfino troppo, i due coniugi nella vita reale Alison Brie e Dave Franco, protagonisti del body horror di Michael Shanks, da oggi nei cinema italiani con I Wonder Pictures. Si legge su movieplayer.it
Together: recensione del body horror di Michael Shanks - La recensione di Together, il film di Michael Shanks è un body horror perfetto con Dave Franco e Alison Brie, dall'1 ottobre 2025 al cinema ... Da cinematographe.it