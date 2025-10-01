TNA | Paura per Reby Hardy uno stalker la minaccia fuori da casa sua

La vita dei wrestler in pubblico, lontani dal ring, non è sempre facile. Chiedere a Rhea Ripley, ad esempio, che poco più di un mese fa è stata quasi aggredita in strada a Parigi per qualche autografo. Non sempre gli appassionati sono educati, anzi: spesso sono invadenti, insistenti, fino al punto di seguire gli atleti in hotel o addirittura rintracciando i loro indirizzi di casa, mettendo a rischio l’incolumità delle loro famiglie. Paura in casa Hardy. È quello che è successo proprio oggi a Matt Hardy e a sua moglie Reba: in un video condiviso dalla stessa Reba su Instagram, infatti, si vede una lite tra lei e un uomo a bordo di un SUV. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

