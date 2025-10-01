Tirocini per i giovani commercialisti | stanziati 5 milioni di contributi per il 2026

Il C onsiglio di amministrazione della Cassa Dottori Commercialisti ha approvato oggi un nuovo contributo per incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale con un investimento complessivo di cinque milioni di euro per il 2026. Con questa iniziativa la Cassa conferma il proprio impegno a favore dei giovani professionisti. Gli obiettivi sono molteplici: favorire le l’accesso alla professione, sostenere i tirocinanti attraverso un contributo ai dominus che riconoscano loro una borsa di studio di almeno mille euro al mese e incrementare il numero di pre-iscritti all’Ente. Il bando offre un aiuto concreto al dominus e ai tirocinanti e allo stesso tempo consolida il legame tra i giovani e la comunità professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it