Quattro medaglie, un titolo nazionale e tanti piazzamenti di prestigio ai Campionati italiani Fitarco 3D (le gare in zone boschive con sagome raffigurati animali come bersagli) per la Sagitta Arcieri Pesaro, che anche quest’anno avrà due atlete convocate per gli Europei di fine settembre: Maddalena Marcaccini e Michela Donati. Polino porta bene a Maria Cristina Giorgetti, tiratrice di longbow (l’arco lungo costruito in legno), capace tornare sul trono della categoria a distanza di due anni, sullo stesso campo di gara in cui ci era già riuscita nel 2023. Per altro, il suo oro è arrivato al termine di una finale da batticuore, con un controsorpasso all’ultima freccia, ai danni della fortissima Iuana Bassi (Arcieri del Tigullio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tiro con l’arco. Sagitta, Giorgetti campionessa. Maddalena e Michela agli Europei

