Tiro a segno Quattro medaglie per i colori cascinesi La protagonista assoluta è Giorgia Pierini

Sono cascinesi quattro delle medaglie conquistate ai Campionati Italiani di tiro a segno 2025: due argenti e due bronzi che premiano l'impegno della Sezione di Cascina nelle finali nazionali disputate al poligono di Roma. Per undici giorni la capitale ha ospitato le competizioni delle discipline "accademiche", riconosciute dalla Federazione Internazionale ISSF, nelle specialità ad aria compressa e a fuoco, sulle distanze di 10, 25 e 50 metri. La manifestazione, iniziata il 18 settembre con le gare giovanili, è proseguita con i para atleti e si è conclusa con senior e master. A rappresentare Cascina sono stati nove tiratori: sei di pistola (Leonardo Cionini, Giorgia Pierini, Stefano Batisti, Daniele Giuntini, Dario Brini e Alessandro Martiradonna) e tre di carabina ( Linda Trocchi, Matteo Baragatti e Alessio Morichetti), qualificati dopo una lunga stagione di prove.

