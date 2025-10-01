Time Zones 2025 festival delle musiche possibili | al via con un doppio live a Bitonto
Anticipato da due doppi concerti dedicati a Erik Satie nel centenario della sua scomparsa, Time Zones è pronto per celebrare il suo 40° anno di attività con un cartellone di artisti denso di significati musicali e culturali, cifra che ha sempre caratterizzato il festival delle “Musiche possibili”. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Time Zones festeggia il suo 40° anniversario, a Bari una speciale anteprima con due serate di concerti
Anche per la sua 40esima edizione, il Teatro Kismet di #Bari è tra gli spazi che ospiteranno gli eventi del festival Time Zones.
Time Zones 2025: al via la 40ª edizione con otto date dal 10 ottobre al 15 novembre - Time Zones 2025 si conferma non solo un evento musicale di alto livello, ma anche un momento di riflessione culturale, capace di unire sperimentazione artistica e impegno sociale. Si legge su giornaledipuglia.com
Otto giorni di musica ricordando Gaza, a Bari torna Time Zones - Otto giorni di musica, con artisti espressione di generi diversi e diverse location a Bari e in provincia. msn.com scrive