Tilly Norwood la star creata dall’IA che fa tremare Hollywood
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova “Scarlett Johansson” digitale debutta a Zurigo. Non ha ancora recitato in un film, eppure Tilly Norwood è già diventata un caso a Hollywood. Si tratta della prima attrice interamente creata con intelligenza artificiale, presentata ufficialmente allo Zurich Summit nell’ambito dello Zurich Film Festival. Il suo arrivo segna un punto di svolta: ciò che fino a ieri sembrava solo un’avvertenza cinematografica – basti pensare al film M3GAN del 2022 – oggi è realtà. La finzione ha oltrepassato i confini e l’industria è costretta a interrogarsi sul futuro degli attori in carne e ossa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
