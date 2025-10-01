Tilly Norwood la star creata dall’IA che fa tremare Hollywood

Dayitalianews.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova “Scarlett Johansson” digitale debutta a Zurigo. Non ha ancora recitato in un film, eppure Tilly Norwood è già diventata un caso a Hollywood. Si tratta della prima attrice interamente creata con intelligenza artificiale, presentata ufficialmente allo Zurich Summit nell’ambito dello Zurich Film Festival. Il suo arrivo segna un punto di svolta: ciò che fino a ieri sembrava solo un’avvertenza cinematografica – basti pensare al film M3GAN del 2022 – oggi è realtà. La finzione ha oltrepassato i confini e l’industria è costretta a interrogarsi sul futuro degli attori in carne e ossa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tilly norwood la star creata dall8217ia che fa tremare hollywood

© Dayitalianews.com - Tilly Norwood, la star creata dall’IA che fa tremare Hollywood

In questa notizia si parla di: tilly - norwood

Tilly Norwood cercata da agenzie di talento grazie all’AI

Attrice virtuale Tilly Norwood: come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il cinema

Tilly Norwood è l'attrice del momento che dovete conoscere subito (anche se non esiste)

tilly norwood star creataTilly Norwood, star nata dall'IA che spaventa Hollywood - Non è bastato il campanello d'allarme lanciato in 'Megan (stilizzato come M3GAN) il film del 2022 diretto da Gerard Johnstone, in cui si metteva in guardia sui rischi quando si esagera con l'IA, con ... Lo riporta ansa.it

tilly norwood star creataTilly Norwood, chi è la prima attrice nata da IA: la rivolta delle star e le accuse di slealtà - Lanciata sui social da una comica olandese, è la primissima star interamente virtuale. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Tilly Norwood Star Creata