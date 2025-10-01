Tifosi | in pochi domani sera al Franchi Curva chiusa e prevendita lenta

Un Franchi a due facce, nel giro di soli quattro giorni. È questo lo scenario che attende la Fiorentina, chiamata a risollevarsi dopo un avvio di stagione incerto e attesa da due partite che, pur diverse per prestigio e cornice di pubblico, hanno un peso enorme: l’esordio in Conference domani contro il Sigma Olomouc e la sfida di campionato di domenica con la Roma. L’Europa, come spesso accaduto negli ultimi anni, porterà allo stadio molto meno pubblico. Contro l’ottava della Ceska Liga, reduce da una sola vittoria nelle ultime otto gare, a Campo di Marte sono attesi appena 7.000 spettatori, compresi i 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tifosi: in pochi domani sera al Franchi. Curva chiusa e prevendita lenta

In questa notizia si parla di: tifosi - pochi

Tifosi sul piede di guerra, le Curve fuori dallo Zac: "Contro il caro biglietti, il calcio non è privilegio di pochi"

“Dal Napoli all’Inter”, accadrà tutto in pochi mesi: l’intreccio di mercato spiazza i tifosi!

SpazioMilan.it. . Il Milan è arrivato da pochi minuti a San Siro I tifosi rossoneri hanno caricato così la squadra in vista del big match di questa sera contro il Napoli #AcMilan #MilanNapoli #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Gigio Donnarumma assaggia il prato dell’Etihad per il riscaldamento. Appena i pochi tifosi già dentro lo stadio si accorgono di lui scattano gli applausi #PremierLeague - X Vai su X

Tifosi: in pochi domani sera al Franchi. Curva chiusa e prevendita lenta - È questo lo scenario che attende la Fiorentina, chiamata a risollevarsi dopo un avvio di stagione incerto e attesa da due partite che, pur dive ... Riporta msn.com

Allegri: "Avere i tifosi che ci aiutano e che ci danno energia è molto importante. Domani sera ci aspettiamo questo" - Napoli, ha parlato dell'importanza dei tifosi e dell'ambiente che domani la squadra troverà a San Siro. Come scrive milannews.it