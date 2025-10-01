Tien si blocca dopo la finale persa contro Sinner non riesce a parlare | imbarazzo in diretta
Learner Tien ha perso contro Jannik Sinner a Pechino ma ha conquistato il pubblico con la sua timidezza e un discorso interrotto dall’emozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tien - blocca
Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro batte 6-2 6-2 Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, in un’ora e 12 minuti, e porta a casa il terzo titolo della stagione dopo Australian Open e Wimbledon. Match senza storia nell’ultimo atto del torneo cinese: l’a - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, Sinner torna ad essere imbattibile: vince a Pechino annientando Tien - Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz. Secondo iltempo.it
Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6- Segnala fanpage.it