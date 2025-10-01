Ti ammazzo | la lite sulla strada che rischiava di finire a coltellate
Un’accesa lite per questioni di viabilità sfociata in minacce di morte e che avrebbe potuto finire persino a coltellate. È quanto avvenuto nei giorni scorsi a Grigno, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Valsugana sono intervenuti a seguito della segnalazione di un violento alterco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
