Ti ammazzo | la lite sulla strada che rischiava di finire a coltellate

Trentotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’accesa lite per questioni di viabilità sfociata in minacce di morte e che avrebbe potuto finire persino a coltellate. È quanto avvenuto nei giorni scorsi a Grigno, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Valsugana sono intervenuti a seguito della segnalazione di un violento alterco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

