Thuram Inter, l’attaccante decisivo nonostante l’infortunio: ma una possibile contrattura preoccupa Chivu. Oggi gli esami. Marcus Thuram è stato uno dei protagonisti indiscussi nella vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga, ancora una volta dimostrando di essere in grande condizione. La sua prestazione è stata fondamentale per il 3-0 della squadra di Cristian Chivu, con un assist decisivo per Denzel Dumfries e una giocata sublime che ha avviato l’azione del terzo gol. Tuttavia, l’attaccante francese ha dovuto fermarsi a causa di un problema muscolare, con una possibile contrattura al bicipite femorale che verrà valutata oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, l’attaccante decisivo nonostante l’infortunio! Oggi gli esami, ma Chivu può stare tranquillo