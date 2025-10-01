Thuram Inter l’attaccante decisivo nonostante l’infortunio! Oggi gli esami ma Chivu può stare tranquillo
Thuram Inter, l’attaccante decisivo nonostante l’infortunio: ma una possibile contrattura preoccupa Chivu. Oggi gli esami. Marcus Thuram è stato uno dei protagonisti indiscussi nella vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga, ancora una volta dimostrando di essere in grande condizione. La sua prestazione è stata fondamentale per il 3-0 della squadra di Cristian Chivu, con un assist decisivo per Denzel Dumfries e una giocata sublime che ha avviato l’azione del terzo gol. Tuttavia, l’attaccante francese ha dovuto fermarsi a causa di un problema muscolare, con una possibile contrattura al bicipite femorale che verrà valutata oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: thuram - inter
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Thuram Inter, quale sarà il destino del francese dopo la scadenza della clausola: ecco ora che cosa serve…
Marcus #Thuram trascina l'#Inter, ma #Chivu è in ansia per l'infortunio alla coscia: gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno i tempi di recupero del francese ? @GiokerMusso - X Vai su X
Inter, le condizioni fisiche di Thuram andranno valutate: il francese ha rassicurato ma oggi effettuerà degli accertamenti - facebook.com Vai su Facebook
Inter, contro lo Slavia si ferma Thuram: cos'è successo in Champions - Oggi, martedì 30 settembre, l'attaccante francese è stato tra i protagonisti della sfida contro i cechi a San Siro. msn.com scrive
L’Inter si rialza e batte l’Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta - L’Inter rialza la testa e torna a brillare sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. Si legge su fanpage.it