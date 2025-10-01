Thuram Inter è lui il Player of the Match contro lo Slavia Praga La Uefa estasiata | Ha distrutto la strategia avversaria

Thuram Inter, il francese protagonista nonostante l’assenza di gol: un contributo fondamentale alla vittoria dei nerazzurri. Marcus Thuram è stato nominato Player of the Match nella vittoria per 3-0 dell’ Inter contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Nonostante non sia andato a segno, l’attaccante francese ha avuto un ruolo determinante nel successo nerazzurro, attirando l’attenzione per le sue prestazioni atletiche e tattiche. Un contributo decisivo. Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha elogiato Thuram per la sua prestazione, sottolineando che il suo atletismo ha messo in crisi la strategia difensiva dello Slavia, che aveva optato per una marcatura a uomo. 🔗 Leggi su Internews24.com

