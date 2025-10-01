Thuram Inter è lui il Player of the Match contro lo Slavia Praga La Uefa estasiata | Ha distrutto la strategia avversaria
Thuram Inter, il francese protagonista nonostante l’assenza di gol: un contributo fondamentale alla vittoria dei nerazzurri. Marcus Thuram è stato nominato Player of the Match nella vittoria per 3-0 dell’ Inter contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Nonostante non sia andato a segno, l’attaccante francese ha avuto un ruolo determinante nel successo nerazzurro, attirando l’attenzione per le sue prestazioni atletiche e tattiche. Un contributo decisivo. Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha elogiato Thuram per la sua prestazione, sottolineando che il suo atletismo ha messo in crisi la strategia difensiva dello Slavia, che aveva optato per una marcatura a uomo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: thuram - inter
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Thuram Inter, quale sarà il destino del francese dopo la scadenza della clausola: ecco ora che cosa serve…
Chi ce l'ha al #fantacalcio? #Thuram #Inter #InterSlaviaPraga #ChampionsLeague #1ottobre - X Vai su X
Inter, le condizioni fisiche di Thuram andranno valutate: il francese ha rassicurato ma oggi effettuerà degli accertamenti - facebook.com Vai su Facebook
Thuram, Uefa estasiata: “Velocità, potenza e tecnica: ha distrutto la difesa dello Slavia” - Il commento del Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA la gara di ieri ... Come scrive msn.com
Inter, Marcus Thuram studia da top player: doppio obiettivo contro la Juventus di suo fratello Khephren - Marcus Thuram ha realizzato una doppietta alla prima di campionato contro il Torino per poi rimanere a bocca asciutta in occasione della seconda sfida contro l’Udinese. Riporta calciomercato.com