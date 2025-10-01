Thomas Taylor e Always Wands | un sodalizio unico tra arte libri e magia
Thomas Taylor è un nome che ogni appassionato di Harry Potter conosce: suo è il disegno originale della prima copertina dell’edizione Bloomsbury del 1997. Ma oggi, oltre ad essere un autore fantasy acclamato, Taylor è anche protagonista di una collaborazione unica e ufficiale con Always Wands, il brand italiano fondato da Francesco, punto di riferimento per fan e collezionisti in tutta Europa. Dalla copertina di Harry Potter ai mondi di Malamander. Con uno stile riconoscibile, profondo e onirico, Thomas Taylor ha dato un volto a Harry Potter quando nessuno sapeva ancora chi fosse. Dopo quella copertina, la sua carriera è proseguita con albi illustrati, storie per ragazzi e, infine, la celebre saga di Malamander, oggi tradotta in Italia da Il Castoro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: thomas - taylor
Intervista esclusiva a Thomas Taylor al Bergamo Comicon 2025 – NerdPool.it x AlwaysWands
Michael B. Jordan non reciterà con Taylor Russell in Il caso Thomas Crown: l'attrice ha lasciato il film
Malamander: tutto quello che devi sapere prima di iniziare la serie di Thomas Taylor
da giovedi 2 ottobre UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA Regia di Paul Thomas Anderson. Un film con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor.Drammatico, Thriller Quando il loro malvagio nemico ricompare dopo 16 anni, - facebook.com Vai su Facebook
State amando Una Battaglia Dopo l'Altra ? Non perdete il nuovo film di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. Al cinema ora! #UnaBattagliaDopolAltra - X Vai su X