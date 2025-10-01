Thomas Taylor è un nome che ogni appassionato di Harry Potter conosce: suo è il disegno originale della prima copertina dell’edizione Bloomsbury del 1997. Ma oggi, oltre ad essere un autore fantasy acclamato, Taylor è anche protagonista di una collaborazione unica e ufficiale con Always Wands, il brand italiano fondato da Francesco, punto di riferimento per fan e collezionisti in tutta Europa. Dalla copertina di Harry Potter ai mondi di Malamander. Con uno stile riconoscibile, profondo e onirico, Thomas Taylor ha dato un volto a Harry Potter quando nessuno sapeva ancora chi fosse. Dopo quella copertina, la sua carriera è proseguita con albi illustrati, storie per ragazzi e, infine, la celebre saga di Malamander, oggi tradotta in Italia da Il Castoro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Thomas Taylor e Always Wands: un sodalizio unico tra arte, libri e magia