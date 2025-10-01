The Witcher | l’autore dichiara che la serie Netflix non supererà mai i suoi libri
L’autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, ha affermato che la controversa serie fantasy di Netflix non potrà mai superare i suoi romanzi. La serie ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2019 e ha riscosso un grande successo sin dal suo lancio iniziale. Con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia, la serie vede anche Freya Allen e Anya Chalotra in ruoli secondari. Durante la sua messa in onda, la serie è stata caratterizzata da polemiche, presumibilmente riguardanti l’insoddisfazione di Cavill per la direzione che stava prendendo la serie, culminate con l’acrimoniosa uscita di Cavill dal progetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: witcher - autore
