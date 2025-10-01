The Terminal List spiegazione del finale della serie con Chris Pratt

Il finale della stagione 1 di The Terminal List ( leggi qui la nostra recensione ) vede James Reece ( Chris Pratt ) portare a termine la sua missione di vendetta, ma a un costo enorme che prepara il terreno per le stagioni future. La serie Prime Video, tratta dal romanzo dell’ex Navy SEAL Jack Carr, segue Reece mentre scopre una cospirazione legata a un farmaco sperimentale e vendica la morte della sua squadra e della sua famiglia. La cospirazione di RD4895 e Capstone. RD4895 è un farmaco sperimentale, creato per prevenire il PTSD, approvato dal Segretario alla Difesa Hartley insieme ad alti ufficiali della Marina. 🔗 Leggi su Cinefilos.it