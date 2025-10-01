The Terminal List guida al cast e ai personaggi
La serie The Terminal List di Prime Video porta sullo schermo i personaggi del romanzo di Jack Carr con un cast ricco di volti noti. Protagonista è Chris Pratt nei panni di James Reece, un Navy SEAL che sopravvive a una missione finita in tragedia, in cui l’intera sua squadra viene eliminata. Da quel momento, Reece intraprende una spietata missione di vendetta, scoprendo una vasta cospirazione che coinvolge alti livelli di potere. Accanto a Pratt troviamo Taylor Kitsch, Constance Wu, Riley Keough, Jai Courtney, JD Pardo e Jeanne Tripplehorn, che completano il nucleo principale del cast. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: terminal - list
The terminal list: problemi principali nell’adattamento del libro
The terminal list dark wolf da non perdere per i fan di taylor sheridan su prime video
The terminal list: il ritorno del cameo dell’autore di reacher
Dopo sette episodi di fughe rocambolesche e complotti internazionali, The Terminal List: Dark Wolf è arrivata al capolinea. Il risultato? Un episodio che non rinuncia all’adrenalina, che offre qualche momento memorabile, ma che allo stesso tempo lascia addo - facebook.com Vai su Facebook
Di una puntuación a The Terminal List: Dark Wolf (2025– ) de 9/10 #IMDb Gran Soundtrack. - X Vai su X
The Terminal List: svelato il futuro della serie, primi dettagli sulla prossima stagione! - Lo showrunner David DiGilio ha anticipato i primi dettagli sulla prossima stagione dell'acclamata serie tv The Terminal List. serial.everyeye.it scrive
The Terminal List: Dark Wolf avrà una stagione 2? Taylor Kitsch fa sognare i fan di Ben - Sentite che cosa ha detto l'attore Taylor Kitsch a proposito del futuro dell'acclamata serie spin- Scrive serial.everyeye.it