The Sweet Idleness il primo film diretto da un regista IA | nasce FellinAI

The Andrea Iervolino Company AI annuncia The Sweet Idleness, il primo lungometraggio diretto da un agente di intelligenza artificiale: FellinAI, un regista visionario che omaggia la poesia e il sogno del grande cinema europeo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
L’intelligenza artificiale diventa regista: con FellinAI arriva "The Sweet Idleness", il primo lungometraggio diretto da un’AI - Ormai da tempo l’intelligenza artificiale è entrata nel mondo del cinema, prima come oggetto di pellicole critiche nei confronti dei suoi sviluppi e poi come strumento di ... Da ilmessaggero.it
The Sweet Idleness, dalla Andrea Iervolino Company AI il primo film diretto da un agente di intelligenza artificiale - The Andrea Iervolino Company AI, la nuova etichetta di intelligenza artificiale di The Andrea Iervolino Company, annuncia con orgoglio la produzione di ... Riporta ciakmagazine.it