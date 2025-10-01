The Sweet Idleness il primo film diretto da un regista IA | nasce FellinAI

Affaritaliani.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Andrea Iervolino Company AI annuncia The Sweet Idleness, il primo lungometraggio diretto da un agente di intelligenza artificiale: FellinAI, un regista visionario che omaggia la poesia e il sogno del grande cinema europeo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

the sweet idleness il primo film diretto da un regista ia nasce fellinai

© Affaritaliani.it - “The Sweet Idleness”, il primo film diretto da un regista IA: nasce FellinAI

In questa notizia si parla di: sweet - idleness

FellinAI debutta con The Sweet Idleness di Andrea Iervolino

Andrea Iervolino presenta The Sweet Idleness

the sweet idleness primoL’intelligenza artificiale diventa regista: con FellinAI arriva "The Sweet Idleness", il primo lungometraggio diretto da un’AI - Ormai da tempo l’intelligenza artificiale è entrata nel mondo del cinema, prima come oggetto di pellicole critiche nei confronti dei suoi sviluppi e poi come strumento di ... Da ilmessaggero.it

the sweet idleness primoThe Sweet Idleness, dalla Andrea Iervolino Company AI il primo film diretto da un agente di intelligenza artificiale - The Andrea Iervolino Company AI, la nuova etichetta di intelligenza artificiale di The Andrea Iervolino Company, annuncia con orgoglio la produzione di ... Riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: The Sweet Idleness Primo