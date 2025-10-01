The Rock ha affrontato alcune delle più grandi leggende della storia della WWE, ma per lui solo alcuni nomi spiccano davvero sugli altri. In una recente intervista con Sports Illustrated, Dwayne Johnson ha rivelato quali sono stati gli avversari con cui ha amato di più lottare. Non si trattava solo di nomi famosi, ma soprattutto di pedigree e credibilità. The Rock e i rivali con il miglior pedigree sul ring. Parlando dei suoi rivali preferiti sul ring, The Rock ha citato subito il campione olimpico Kurt Angle, “The Beast” Brock Lesnar e il cinque volte campione WCW, Booker T. Ognuno di loro, secondo il “Great One”, portava qualcosa di speciale che rendeva i match indimenticabili: “Ho amato affrontare atleti fuori dal comune, con un pedigree costruito anche al di fuori del ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Rock: “I miei match più memorabili sono stati con Kurt Angle, Brock Lesnar e Booker T”