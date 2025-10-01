The Carpenter’s Son | Nicolas Cage contro Satana nel primo trailer

E’ stato diffuso il trailer di The Carpenter’s Son, il film d’esordio di Lotfy Nathan che racconta la biblica storia di Giuseppe, Maria e Gesù in un’ottica horror. Il trailer offre un primo sguardo a quello che si presenta come una vera e propria idea folle riguardante la storia della nascita del Cristianesimo. Nicolas Cage presta di fatto il volto al falegname Giuseppe, il cui compito di padre diventa sempre più arduo quando il figlio di Dio “Gesù” inizia a subire le tentazioni di una misteriosa ragazza che cela dentro di sè un segreto terrificante: è in realtà Satana reincarnato. Il cast di The Carpenter’s Son, oltre a Nicolas Cage nei panni di Giuseppe, conta la presenza di Noah Jupe (Gesù), FKA twigs (Maria) e Isla Johnston (Satana). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

