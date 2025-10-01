testo unico farmaceutica al via il percorso di riforma iter entro il 2026

“Il ddl non è un semplice intervento normativo, ma rappresenta la volontà politica di arrivare a una riforma strutturale del settore”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri sul Testo unico della legislazione farmaceutica, sottolineando come l’attuale cornice fosse “frammentata, stratificata e a volte contraddittoria”. L’obiettivo, ha ribadito, è arrivare a “una legislazione moderna, sostenibile e interamente al servizio della salute pubblica” e ad un quadro che “garantisca equità nell’accesso alle cure, sostenibilità economica del sistema, valorizzazione dell’eccellenza anche scientifica italiana”. 🔗 Leggi su Formiche.net

