I registi di Re Granchio hanno presentato la loro nuova fatica, un western atipico che mescola Buffalo Bill, i butteri e un'eroina scatenata che ha il volto di Nadia Tereszkiewicz. Al cinema dal 2 ottobre. La tradizione orale delle leggende del selvaggio West "decostruita" alla maniera di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis. I due registi proseguono nel loro percorso di de-mitizzazione del genere per costruire una nuova mitologia cinematografica più moderna, riflessiva e al passo coi tempi, il tutto senza perdere di vista lo spettacolo. Testa o croce? è un western apparentemente tradizionale nella forma e ambientazione, peccato che in realtà non sia ambientato nelle vaste praterie californiane bensì in quelle laziali e che l'eroe sia in realtà un'eroina bionda e volitiva che ha le fattezze dell'attrice francese Nadia Tereszkiewicz. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Testa o croce?: Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis, Nadia Tereszkiewicz e un western fuori dai canoni