teschi per fare lampade prosciolti i due imputati

Avevano sottratto due teschi dal cimitero di Dogato per farci delle lampade. Un gesto deciamente macabro, che era costato a un uomo e una donna di 34 e 33 anni un'imputazione per sottrazione di cadavere. Il giudice che doveva valutare se mandarli o meno a processo (o se giudicarli con altri rito), ha ritenuto il fatto non così grave e ha optato per un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Il verdetto è della mattinata di ieri. In aula. L'accusa di cui i due dovevano rispondere era pesante e con pene non esattamente lievi. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il caso è comparso davanti al giudice dell'udienza preliminare Andrea Migliorelli.

