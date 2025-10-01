Terza stagione di alice in borderland | ecco perché ha solo 6 episodi

la durata ridotta della terza stagione di alice in borderland. La terza stagione di Alice in Borderland si distingue per una durata più breve rispetto alle stagioni precedenti, con un totale di soli sei episodi. Questa scelta rappresenta una significativa differenza rispetto alle prime due stagioni, che contavano ciascuna otto episodi. La decisione di accorciare la stagione può sembrare insolita, considerando le consuetudini delle serie TV che tendono ad aumentare il numero di episodi nelle stagioni successive. motivi e implicazioni della brevità. Il taglio degli episodi ha portato a una narrazione più compatta e diretta, concentrando l’attenzione sui protagonisti principali, Arisu e Usagi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

