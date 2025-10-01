Territorio e impianti sportivi Opere per oltre 300mila euro | Una palestra dentro l’oliveta
Allenarsi un una palestra a cielo aperto, non è una novità. Ormai tanti parchi, anche nella città, sono dotati di attrezzature specifiche. A Chianni, però, c’è una particolarità: tutto questo è possibile circondati dal fascino di un’ oliveta. E’ stata inaugurata nei giorni scorsi l’ area a verde attrezzata e la nuova illuminazione del campo sportivo alla presenza del sindaco di Chianni Giacomo Tarrini e delle autorità istituzionali della Regione Toscana. Il progetto ammonta a circa 315 mila euro, e ha riguardato la riqualificazione dell’illuminazione del campo sportivo comunale e la creazione di un’area verde attrezzata per l’ esercizio fisico: il cofinanziamento a carico del Comune è del 5%, il restante 95% è stato versato dalla Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
