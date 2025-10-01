Terremoto spaventoso scossa di magnitudo 6.9 | decine di morti

Tvzap.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di martedì 30 settembre 2025 una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha sconvolto la vita di migliaia di persone. Il sisma, improvviso e devastante, ha fatto tremare il suolo con una forza tale da far crollare edifici e danneggiare gravemente infrastrutture, scatenando scene di paura e disperazione. Strade interrotte, palazzi lesionati e famiglie costrette a fuggire dalle proprie case raccontano l’impatto drammatico dell’evento. Purtroppo il bilancio è tragico ed è salito nelle ore successive al terremoto: si contano decine di vittime e più di un centinaio di feriti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto spaventoso scossa di magnitudo 69 decine di morti

© Tvzap.it - Terremoto spaventoso, scossa di magnitudo 6.9: decine di morti

In questa notizia si parla di: terremoto - spaventoso

Terremoto spaventoso, il bilancio è drammatico: oltre 60 morti

terremoto spaventoso scossa magnitudoTerremoto, scossa di magnitudo 2.9 avvertita nella valle del Tronto - 9 è stata avvertita alle 5:54 di questa mattina a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). Lo riporta tg24.sky.it

Paura all'alba nel cratere: scossa di terremoto di Magnitudo 2.9 con epicentro a Monsampolo del Tronto - Rsveglio con la scossa di terremoto: questa mattina alle ore 5:54 si è registrato un sisma con epicentro a Monsampolo del Tronto con magnitudo di 2. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Spaventoso Scossa Magnitudo