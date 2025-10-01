Terremoto spaventoso scossa di magnitudo 6.9 | decine di morti
Nelle prime ore di martedì 30 settembre 2025 una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha sconvolto la vita di migliaia di persone. Il sisma, improvviso e devastante, ha fatto tremare il suolo con una forza tale da far crollare edifici e danneggiare gravemente infrastrutture, scatenando scene di paura e disperazione. Strade interrotte, palazzi lesionati e famiglie costrette a fuggire dalle proprie case raccontano l'impatto drammatico dell'evento. Purtroppo il bilancio è tragico ed è salito nelle ore successive al terremoto: si contano decine di vittime e più di un centinaio di feriti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti.
Terremoto spaventoso, il bilancio è drammatico: oltre 60 morti
