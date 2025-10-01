Terremoto spaventoso il bilancio è drammatico | oltre 60 morti

È salito ad almeno 60 il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito martedì sera l’isola di Cebu, nelle Filippine centrali. Lo hanno confermato le autorità locali, mentre continuano senza sosta le operazioni di soccorso tra edifici crollati, strade devastate e comunità ancora isolate. Il sisma ha colpito alle 21:59 ora locale (le 13:59 GMT), con epicentro localizzato al largo dell’estremità settentrionale dell’isola, vicino alla città costiera di Bogo, che conta circa 90.000 abitanti. L’evento sismico è stato registrato dal U.S. Geological Survey (USGS), che ha confermato la magnitudo a 6,9 gradi Richter. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

