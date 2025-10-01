Terremoto nelle Filippine | sono oltre 60 i morti

E’ salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito martedì le Filippine centrali. «Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile», ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. «Sarebbero morte oltre 60 persone», ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell’Ufficio governativo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

