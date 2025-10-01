Terremoto nelle Filippine | sono oltre 60 i morti
E’ salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito martedì le Filippine centrali. «Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile», ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. «Sarebbero morte oltre 60 persone», ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell’Ufficio governativo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: terremoto - filippine
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9
Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte
Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata
Impressionanti le immagini che arrivano dalle Filippine, colpita ieri sera da un terremoto di magnitudo 6.9 che ha provocato decine di vittime e feriti. Il video mostra il momento in cui un campanile si sbriciola subito dopo la violenta scossa. - X Vai su X
Impressionanti le immagini che arrivano dalle Filippine, colpita ieri sera da un terremoto di magnitudo 6.9 che ha provocato decine di vittime e feriti. Il video mostra il momento in cui un campanile si sbriciola subito dopo la violenta scossa. - facebook.com Vai su Facebook
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: morte oltre 60 persone - E' salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6. Come scrive msn.com
Magnitudo 6.9 Sisma nelle Filippine, il bilancio sale a oltre 60 i morti - «Sarebbero morte oltre 60 persone», ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell'Ufficio governativo di Protezione civile. Lo riporta bluewin.ch