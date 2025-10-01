Terremoto nelle Filippine scossa di magnitudo 6.9 | almeno 69 morti e centinaia di feriti

Manila, 1 ottobre 2025 - Un forte terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito ieri le Filippine, e il bilancio è tragico: almeno 69 morti. Il sisma ha colpito la zona centrale del Paese distruggendo edifici e causando blackout nella provincia centrale di Cebu e le province limitrofe. I feriti sono almeno 140, hanno confermato le autorità che non escludono possa aggravarsi il bilancio delle vittime. I soccorsi si stanno concentrando soprattutto a Bogo City, dove sono morte 30 persone. Altre 22 vittime hanno perso la vita a San Remigio, 5 persone sono morte per il crollo di un impianto sportivo. "Stavano giocando a pallacanestro all'interno della struttura, quando è crollata", ha detto il capitano della Polizia, Jan Ace Elcid Layug. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

