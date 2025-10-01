Terremoto nelle Filippine sale il bilancio delle vittime | almeno 69 morti e centinaia di feriti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una scossa devastante nel cuore dell’arcipelago. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito martedì sera le Filippine, con epicentro a pochi chilometri dalla città di Bogo, nella provincia di Cebu. La scossa, registrata a circa 11 chilometri di profondità, è stata avvertita in gran parte del Paese, causando panico, distruzione e un bilancio di almeno 69 vittime. Vittime e crolli a San Remigio. Le perdite maggiori si concentrano nella cittadina di San Remigio, dove il crollo parziale di un palazzetto dello sport durante una partita di basket ha travolto numerosi spettatori, molti dei quali giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Terremoto nelle Filippine, sale il bilancio delle vittime: almeno 69 morti e centinaia di feriti

In questa notizia si parla di: terremoto - filippine

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata

Filippine, terremoto di magnitudo 6,9 colpisce l'isola di Cebu: decine di morti - X Vai su X

Il bilancio si aggrava di ora in ora. Il terremoto ha colpito l'isola di Cebu. Decine gli edifici danneggiati. Il video del crollo dal campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo sull'isola di Bantayan. - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto nelle Filippine: il bilancio sale a 60 morti, ospedali al collasso - Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito le Filippine centrali ha raggiunto quota 60, con i feriti che hanno sovraffollato gli ospedali dell'isola di Cebu mentre i soccorri ... Come scrive msn.com

Terremoto nelle Filippine, decine di morti - Sale a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6. Scrive tg24.sky.it