Terremoto nelle Filippine magnitudo 6.9 | almeno 69 morti e centinaia di feriti a Cebu
Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito le Filippine centrali, devastando la provincia di Cebu e provocando morte e distruzione. Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità di Manila, il bilancio è salito ad almeno 69 vittime e 186 feriti, ma i numeri potrebbero aumentare con il proseguire dei soccorsi. L’epicentro del sisma è stato localizzato al largo della città di Bogo, un centro di circa 90mila abitanti. La scossa, registrata nella serata di martedì, è stata seguita da numerose scosse di assestamento che hanno reso ancora più difficile l’intervento delle squadre di emergenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
