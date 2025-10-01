Terremoto Filippine scossa di magnitudo 6.9 su isola Cebu | oltre 100 morti e centinaia di feriti edifici crollati a Bogo e San Remigio – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sisma, registrato alle 21.59 ora locale, è stato seguito da oltre trecento scosse di assestamento, secondo quanto riferito dall’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia. “Al momento possiamo confermare la morte di 69 persone”, ha dichiarato alla stampa Rafaelito Alejandro, vicedirettore de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

terremoto filippine scossa di magnitudo 69 su isola cebu oltre 100 morti e centinaia di feriti edifici crollati a bogo e san remigio 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.9 su isola Cebu: oltre 100 morti e centinaia di feriti, edifici crollati a Bogo e San Remigio – VIDEO

In questa notizia si parla di: terremoto - filippine

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata

terremoto filippine scossa magnitudoTerremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6.9 a Cebu: streamer riprende tutto in diretta - Il sisma è stato registrato in diretta dallo streamer Sam ... Scrive affaritaliani.it

terremoto filippine scossa magnitudoFilippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 69 morti e centinaia di feriti. Colpita l'isola di Cebu - Crollati diversi edifici, si cercano i dispersi, soccorsi in difficoltà per la pioggia e la mancanza di elettricità. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Filippine Scossa Magnitudo