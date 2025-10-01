Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine | numerose vittime

È salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito le Filippine centrali. Centinaia di feriti, numerosi gli edifici crollati. Lo ha reso noto Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell’Ufficio governativo di Protezione civile. A powerful 6.9-magnitude earthquake hit Bantayan Island, Philippines pic.twitter.comSSM59PHUoU — Disaster News (@TopDisaster) September 30, 2025 L’ epicentro del sisma è stato rilevato in mare, a circa 17 chilometri a nordest della città di Bogo, situata nella provincia di Cebu, nella parte centrale dell’arcipelago: abitata da circa 3,4 milioni di persone, si tratta di una zona molto visitata dai turisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: numerose vittime

