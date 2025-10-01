Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine almeno 69 morti
(Adnkronos) – E’ di almeno 69 morti il bilancio delle vittime del forte terremoto che martedì ha colpito la zona centrale delle Filippine. Le ultime notizie parlano di edifici distrutti, blackout. Più di 140 persone sono rimaste ferite a causa del sisma di magnitudo 6.9 che ha colpito la provincia centrale di Cebu e le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 20 morti #filippine #terremoto #1ottobre - X Vai su X
Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato stamattina alle 05:50 al largo della Costa Siracusana. Epicentro a 10 km di profondità, dati INGV #terremoto #Siracusa #INGV #Sicilia #sisma ? - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, almeno 69 morti - (Adnkronos) – E' di almeno 69 morti il bilancio delle vittime del forte terremoto che martedì ha colpito la zona centrale delle Filippine. Segnala ilnapolionline.com
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: morte oltre 60 persone - E' salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6. Riporta msn.com