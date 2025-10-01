Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine almeno 69 morti

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E’ di almeno 69 morti il bilancio delle vittime del forte terremoto che martedì ha colpito la zona centrale delle Filippine. Le ultime notizie parlano di edifici distrutti, blackout. Più di 140 persone sono rimaste ferite a causa del sisma di magnitudo 6.9 che ha colpito la provincia centrale di Cebu e le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

terremoto di magnitudo 69 nelle filippine almeno 69 morti

© Ildifforme.it - Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, almeno 69 morti

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

terremoto magnitudo 69 filippineTerremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, almeno 69 morti - (Adnkronos) – E' di almeno 69 morti il bilancio delle vittime del forte terremoto che martedì ha colpito la zona centrale delle Filippine. Segnala ilnapolionline.com

terremoto magnitudo 69 filippineFilippine, terremoto di magnitudo 6.9: morte oltre 60 persone - E' salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Magnitudo 69 Filippine