Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine | almeno 61 morti e centinaia di feriti

1 ott 2025

Un potente terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine centrali la sera del 30 settembre, con epicentro marittimo a circa 19 chilometri a nord-est di Bogo sull’isola di Cebu. Le prime stime parlano di almeno 61 vittime e oltre 140 feriti, ma le autorità avvertono che il bilancio potrebbe peggiorare man mano che i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

