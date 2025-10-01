Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine | almeno 61 morti e centinaia di feriti
Un potente terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine centrali la sera del 30 settembre, con epicentro marittimo a circa 19 chilometri a nord-est di Bogo sull’isola di Cebu. Le prime stime parlano di almeno 61 vittime e oltre 140 feriti, ma le autorità avvertono che il bilancio potrebbe peggiorare man mano che i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
