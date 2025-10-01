Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine | 69 i morti Ci sono persone ancora sotto le macerie

Forte sisma nelle Filippine. Sono almeno 69 i morti a causa del terremoto di magnitudo 6.9 che nella tarda serata di martedì 30 settembre ha colpito la provincia di Cebu. Secondo quanto si apprende, l’epicentro del terremoto, causato dal movimento di una faglia sottomarina a una profondità pericolosamente bassa di 5 chilometri, si trovava a circa 19 chilometri a nord-est di Bogo. Parliamo di una città costiera di circa 90mila abitanti dove è stata segnalata circa la metà delle vittime. Il sisma ha danneggiato edifici e strade, facendo saltare l’energia elettrica e innescando l’intervento dei soccorsi in tutto il nord del Paese, come spiegato dal funzionario provinciale per i soccorsi Wilson Ramos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: 69 i morti. “Ci sono persone ancora sotto le macerie”

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

