Terra fuochi | Sbarra ' apprezzamento per approvazione Dl alla Camera'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Apprezzamento per l'approvazione oggi da parte della Camera dei Deputati del Dl Terra dei fuochi, che con l'articolo 9 bis istituisce il Dipartimento per il Sud. Un passo fondamentale che consente un riordino strutturale delle attività e degli uffici, al fine di garantire una più efficace organizzazione interna e, al tempo stesso, una visione integrata e coerente delle politiche rivolte al Mezzogiorno, nell'ottica di un rilancio e di un rafforzamento dello sviluppo dell'area". Così in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

