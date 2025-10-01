Terra fuochi | Santillo M5s ' teatrino elettorale che ignora comunità'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "È inammissibile che il Governo abbia approvato un provvedimento sulla Terra dei Fuochi che tradisce completamente i territori e chi li vive. Questo testo ignora le richieste delle comunità che da decenni attendono risposte e vengono sistematicamente dimenticate. Il Governo Meloni vuole spacciarlo per soluzione quando è solo un teatrino per le prossime regionali in Campania, concentrandosi esclusivamente sull'inasprimento delle pene, ma lascia i territori senza le risorse concrete necessarie per le bonifiche". Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo, vicepresidente della commissione Ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

